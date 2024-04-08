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Второй разведывательный спутник Южной Кореи вышел на целевую орбиту

Второй разведывательный спутник Южной Кореи вышел на целевую орбиту Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела второй южнокорейский разведывательный спутник на орбиту.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 05:22
Второй разведывательный спутник Южной Кореи вышел на целевую орбиту

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела второй южнокорейский разведывательный спутник на орбиту.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

"Второй военный разведывательный спутник ВС Республики Корея примерно в 09:02 (04:02 по бакинскому времени) успешно отсоединился от ракеты и вышел на целевую орбиту", - заявили в министерстве. Согласно планам, около 09:11 спутник должен был установить связь с "иностранной наземной станцией".

Ракета Falcon 9 стартовала с территории Космического центра им. Джона Кеннеди в американском штате Флорида 7 апреля по местному времени, но в 08:17 по сеульскому времени 8 апреля (03:17 по бакинскому времени 8 апреля).

Техническое оснащение спутника позволяет собирать данные вне зависимости от погодных условий, указывает Yonhap. Всего в Сеуле планируют запустить пять разведывательных аппаратов к 2025 году, это позволит обеспечить наблюдение за КНДР с интервалом в два часа.

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