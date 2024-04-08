Второй разведывательный спутник Южной Кореи вышел на целевую орбиту

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела второй южнокорейский разведывательный спутник на орбиту.

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX вывела второй южнокорейский разведывательный спутник на орбиту.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

"Второй военный разведывательный спутник ВС Республики Корея примерно в 09:02 (04:02 по бакинскому времени) успешно отсоединился от ракеты и вышел на целевую орбиту", - заявили в министерстве. Согласно планам, около 09:11 спутник должен был установить связь с "иностранной наземной станцией".

Ракета Falcon 9 стартовала с территории Космического центра им. Джона Кеннеди в американском штате Флорида 7 апреля по местному времени, но в 08:17 по сеульскому времени 8 апреля (03:17 по бакинскому времени 8 апреля).

Техническое оснащение спутника позволяет собирать данные вне зависимости от погодных условий, указывает Yonhap. Всего в Сеуле планируют запустить пять разведывательных аппаратов к 2025 году, это позволит обеспечить наблюдение за КНДР с интервалом в два часа.