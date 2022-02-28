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Россия и Украина проведут еще одну встречу на польско-белорусской границе

Россия и Украина проведут еще одну встречу на польско-белорусской границе Первый раунд российско-украинских переговоров завершился, переговоры длились около шести часов, стороны договорились о следующем раунде переговоров.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 20:48
Россия и Украина проведут еще одну встречу на польско-белорусской границе

Первый раунд российско-украинских переговоров завершился, переговоры длились около шести часов, стороны договорились о следующем раунде переговоров.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

"Участники переговоров возвращаются в столицы своих стран для обсуждения результатов переговоров", - добавил он.

Представитель российской делегации на переговорах Владимир Мединский в заявлении ТАСС отметил, что следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующая договоренность.

"Только что завершились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно 5 часов. За это время мы подробно прошлись по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И, самое главное, договорились продолжить переговорный процесс", - сказал российский политик.

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Версия на английском языке Second round of Russian-Ukrainian talks to be held on Polish-Belarus border

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