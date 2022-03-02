Второй раунд российско-украинских переговоров пройдет в Беловежской пуще

Украинская делегация направляется на переговоры с российскими представителями, ее прибытие ожидается 3 марта.

Украинская делегация направляется на переговоры с российскими представителями, ее прибытие ожидается 3 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в среду помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский перед началом второго раунда переговоров с Украиной.

"Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. Ждем их завтра", - сказал он.

По его словам, делегации РФ и Украины вместе приняли решение провести переговоры в Беловежской пуще.