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Второй раунд российско-украинских переговоров пройдет в Беловежской пуще

Второй раунд российско-украинских переговоров пройдет в Беловежской пуще Украинская делегация направляется на переговоры с российскими представителями, ее прибытие ожидается 3 марта.
Другие страны
2 марта 2022 г. 20:49
Второй раунд российско-украинских переговоров пройдет в Беловежской пуще

Украинская делегация направляется на переговоры с российскими представителями, ее прибытие ожидается 3 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в среду помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский перед началом второго раунда переговоров с Украиной.

"Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. Ждем их завтра", - сказал он.

По его словам, делегации РФ и Украины вместе приняли решение провести переговоры в Беловежской пуще.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya-Ukrayna danışıqlarının ikinci raundu Belovejskdə keçiriləcək

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