Второй борт с покидающими США российскими дипломатами вылетел в Москву - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Второй самолет с покидающими США по требованию американских властей российскими дипломатами вылетел в субботу из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса в Москву.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

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Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Первый самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных, опубликованных на портале Flightradar 24.

Самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства, а также МИД России, вылетел из аэропорта "Даллеса" и взял курс на "Внуково". На его борту находится первая группа дипломатов и членов их семей, которых ранее власти США объявили "персонами нон-грата".

В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу улетают 171 человек. За ними в Вашингтон прибыли два самолета. Ожидается, что второй самолет из них на обратном пути залетит в Нью-Йорк, откуда заберет 14 семей.