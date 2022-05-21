Второе совещание 40 стран-доноров военной помощи Украине пройдет 23 мая

Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает в понедельник вторую встречу более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине.

Шеф Пентагона Ллойд Остин созывает в понедельник вторую встречу более чем 40 стран-доноров военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

"Она (встреча) состоится в виртуальном режиме. Министр будет участвовать из Пентагона", - сказал Кирби на брифинге.

Он добавил, что список стран-участниц все еще в работе, но будет превышать четыре десятка, как это было на дебютной встрече группы в апреле на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

"Ограничений на их число нет. Мы хотим видеть как можно больше участников", - сказал Кирби, добавив, что такие встречи планируется проводить ежемесячно.