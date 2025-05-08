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Конклав и утром в четверг не смог выбрать нового Папу Римского

Конклав и утром в четверг не смог выбрать нового Папу Римского В Сикстинской капелле, где в полной изоляции на конклав собираются 133 кардинала-выборщика Папы Римского, прошло второе голосование.
Другие страны
8 мая 2025 г. 13:56
Конклав и утром в четверг не смог выбрать нового Папу Римского

В Сикстинской капелле, где в полной изоляции на конклав собираются 133 кардинала-выборщика Папы Римского, прошло второе голосование.

Как передает Report, после двух голосований утром из печи капеллы пошел черный дым, что свидетельствует о том, что никто из кандидатов не набрал необходимые две трети голосов.

Накануне прошло первое голосование кардиналов, оно продлилось более трех часов. Кардиналы находятся в изоляции, под клятвой о неразглашении, и их единственный способ общения с внешнем миром - сигнальным дымом из трубы.

По данным римских властей, на площади Святого Петра, на которой хорошо видна труба, в первый вечер собрались до 50 тыс. человек. Первое голосование еще ни разу не было результативно. Нынешний конклав самый многочисленный, и кворум небывало высок - 89 голосов.

До конца дня состоятся еще два голосования. Дым будет идти дважды в день - после завершения тура из двух голосований. Белый дым, означающий, что конклав избрал нового главу Римско-католической церкви, может появиться после каждого голосования. В печи сжигаются бюллетени, для окрашивания дыма используется химическая смесь.

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Версия на азербайджанском языке Roma Papası ikinci səsvermədə də seçilməyib

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