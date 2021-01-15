Вторая волна эпидемии COVID-19 увеличила частоту суицидов в Японии на 16%

Первая волна эпидемии COVID-19 уменьшила количество самоубийств в Японии на 14%, а начавшаяся осенью вторая волна, наоборот, увеличила его на 16%.

Первая волна эпидемии COVID-19 уменьшила количество самоубийств в Японии на 14%, а начавшаяся осенью вторая волна, наоборот, увеличила его на 16%.

Как передает Report, об этом пишут ученые в научном журнале Nature Human Behaviour.

"Эпидемия COVID-19 затронула все аспекты жизни японского общества. В течение девяти месяцев после официального начала пандемии рос уровень безработицы, а страх и тревога стали частью обыденной жизни всех японцев. Эти факторы могут объяснить, почему за вторую волну пандемии самоубийств стало больше", – пишут исследователи.

В новом исследовании социологи под руководством научного сотрудника Городского института геронтологии Токио Сёхэя Окамото проследили, как пандемия COVID-19 повлияла на частоту суицидов в Японии. Эта страна находится на седьмом месте в мире по частоте совершения самоубийств. Правительство Японии постоянно следит за суицидальными настроениями и старается их предотвратить.

Ученые воспользовались данными, которые японские социальные службы собирали в ходе первой и второй волн пандемии, а также за аналогичные периоды времени в промежутке между 2016 и 2019 годами. Их интересовало, как на пандемию и связанные с ней ограничения и безработицу отреагировали самые уязвимые слои населения, в том числе мужчины среднего возраста, а также те люди, которые раньше совершали меньше всего самоубийств.

Анализ показал, что в первую волну японское общество реагировало на пандемию совсем не так, как во вторую. Неожиданно для ученых, весной 2020 года суицидов в Японии стало меньше: их количество по сравнению со средними показателями прошлых четырех лет уменьшилось на 14%.

А вот летом и осенью того же года этот показатель увеличился на 16%. В основном это коснулось жителей небольших населенных пунктов, женщин и подростков, которые раньше совершали самоубийства очень редко.