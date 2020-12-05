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Вторая страна в мире одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19

Вторая страна в мире одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19 Королевство Бахрейн стало второй в мире страной после Великобритании, одобрившей экстренное применение разработанной Pfizer и BioNTech вакцины от коронавируса нового типа.
Другие страны
5 декабря 2020 г. 07:38
Вторая страна в мире одобрила вакцину Pfizer и BioNTech от COVID-19

Королевство Бахрейн стало второй в мире страной после Великобритании, одобрившей экстренное применение разработанной Pfizer и BioNTech вакцины от коронавируса нового типа.

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство BNA.

Руководитель Национальной службы по охране здоровья населения Бахрейна Марьям аль-Джалахма назвала одобрение вакцины «важным дополнением к национальным мерам борьбы против COVID-19», указано в сообщении.

Напомним, что ранее министерство здравоохранения Великобритании одобрило использование вакцины против коронавируса фармкомпаний Pfizer и BioNTech в стране.

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