Вторая операция Лулы да Силвы не повлияет на сроки его выписки из больницы

Сроки выписки президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы из больницы, которому 12 декабря проведут еще одну медицинскую процедуру для предотвращения повторного кровоизлияния в мозг, не изменятся. Он сможет вернуться к исполнению обязанностей главы государства на следующей неделе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил лечащий врач бразильского лидера Роберту Калил Филью.
"[Вторая] процедура не повлияет на сроки его выписки, он не останется в отделении интенсивной терапии", - приводит его слова портал Poder360.
По словам врача, новая операция продлится около часа.
"Общее состояние президента отличное. Публикация информации о второй операции - просто протокольный момент. <...> Мы сообщили об этом общественности по просьбе президента. Он активный и здоровый человек", - заверил Калил.
Ранее врачи Лулы да Силвы сообщили, что ему пришлось провести краниотомию.