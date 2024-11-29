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ВТО высоко оценила стратегию соблюдающей экономический нейтралитет Венгрии

ВТО высоко оценила стратегию соблюдающей экономический нейтралитет Венгрии Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила успехи венгерской стратегии экономического нейтралитета, построенной на отказе от санкций и идеологических подходов в торговле.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 20:04
ВТО высоко оценила стратегию соблюдающей экономический нейтралитет Венгрии

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила успехи венгерской стратегии экономического нейтралитета, построенной на отказе от санкций и идеологических подходов в торговле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

"Мы защищаемся от чрезвычайно опасной политики [Евросоюза], основанной на санкциях, стратегией экономического нейтралитета. Генеральный директор ВТО высоко оценила наш подход, стратегию экономической нейтральности и, самое главное, поздравила нас с результатами, которых нам удалось достичь, несмотря на чрезвычайно неблагоприятную экономическую обстановку в Европе", - cказал глава МИД.

По его словам, свободное функционирование мировой торговли и мировой экономики в последнее время стало фактически невозможным из-за санкций, в одностороннем порядке введенных отдельными государствами, прежде всего, ЕС, и наносящих "чрезвычайный ущерб, особенно странам, глубоко интегрированным в цикл мировой торговли и мировую экономику".

"Евросоюзу пора было бы окончательно отказаться от политики санкций и ограничений. Пришло время понять, какой невероятный ущерб они нанесли и наносят европейской экономике, в том числе стран-членов", - отметил министр.

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Версия на английском языке WTO chief commends Hungary's economic neutrality approach

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