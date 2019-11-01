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ВТО разрешила Китаю ввести ответные меры против США

ВТО разрешила Китаю ввести ответные меры против США

Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Китаю ввести ответные меры против США в сумме, не превышающей 3,579 миллиарда долларов ежегодно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ВТО.

"Китай может требовать разрешения от Органа по урегулированию споров (DSB) о прекращении уступок или других обязательств на уровне, не превышающем 3,579 миллиарда долларов ежегодно", - говорится в сообщении. 

Организация поясняет, что объем ответных мер соответствует ущербу Китая от пошлин США.

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