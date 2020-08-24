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Вся Сирия осталась без электричества после взрыва под Дамаском

Вся Сирия осталась без электричества после взрыва под Дамаском Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии.
Другие страны
24 августа 2020 г. 06:48
Вся Сирия осталась без электричества после взрыва под Дамаском

Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики.

В министерстве нефти не исключают, что это мог быть теракт.

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", - передает телевидение слова министра электроэнергии Сирии Зухейра Харбутли.

Как отмечает телевидение, министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что взрыв на газопроводе, снабжающем южный регион страны, "мог быть террористическим актом".

Министр подчеркнул, что три станции были выведены из строя в результате взрыва. По его словам, специалисты работают над устранением неисправностей и восстановлением электроснабжения.

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