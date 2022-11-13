ВСУ восстановили контроль над селом Макеевка Луганской области

Украинские военные 13 ноября восстановили контроль над селом Макеевка Краснореченской громады Луганской области.

Украинские военные 13 ноября восстановили контроль над селом Макеевка Краснореченской громады Луганской области.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

"Село Макеевка, что в Краснореченской поселковой громаде Сватовского района, переходит в "синюю зону". Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом", - говорится в сообщении Луганской областной военной администрации.

Ранее стало известно, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области.