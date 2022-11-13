ВСУ восстановили контроль над селом Макеевка Луганской области

Украинские военные 13 ноября восстановили контроль над селом Макеевка Краснореченской громады Луганской области.
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"Село Макеевка, что в Краснореченской поселковой громаде Сватовского района, переходит в "синюю зону". Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом", - говорится в сообщении Луганской областной военной администрации.
Ранее стало известно, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области.