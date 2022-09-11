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ВСУ установили флаг в освобожденном Чкаловском

ВСУ установили флаг в освобожденном Чкаловском ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого установила украинский флаг в Чкаловском.
Другие страны
11 сентября 2022 г. 14:03
ВСУ установили флаг в освобожденном Чкаловском

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого установила украинский флаг в Чкаловском.

Как передает Report, об этом сообщается на Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в поселок городского пункта Чкаловское Харьковской области. И так будет везде. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", - пишет президент.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələri Çkalovskoye qəsəbəsini azad edib

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