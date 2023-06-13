ВСУ уничтожили почти четыре роты российских солдат и шесть танков на Таврическом направлении

Украинские военные за сутки уничтожили почти четыре роты российских военнослужащих, также удалось подбить 4 единицы БМП и 6 танков россиян.

Украинские военные за сутки уничтожили почти четыре роты российских военнослужащих, также удалось подбить 4 единицы БМП и 6 танков россиян.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно уничтожают российскую живую силу и их технику. Наши воины делают все, чтобы выбивать врага с позиций", - говорится в сообщении.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1504 огневых задачи. Потери РФ убитыми и ранеными составили почти четыре роты.

Уничтожено и повреждено 33 единицы военной техники противника.

"Также был уничтожен склад с боеприпасами врага", - добавил Тарнавский.