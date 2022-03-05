ВСУ: Уничтожена российская техника на 3 миллиарда долларов США

В ходе боевых действий украинская армия уничтожила вражескую технику на 331,2 млрд рублей или 3 миллиарда долларов США.

В ходе боевых действий украинская армия уничтожила вражескую технику на 331,2 млрд рублей или 3 миллиарда долларов США.

Об этом Report со ссылкой на УНИАН.

Украинская армия уничтожает много техники РФ, а также получает военные трофеи. Стоимость уничтоженной техники оценивается примерно в 3 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes Украина.

Среди разбитой техники РФ насчитывается 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ). В частности, разрушенные танки стоили России 1 млрд долларов, а ББМ – 600 млн долларов, самолеты и вертолеты – 1,1 млрд долларов.

Стоимость техники рассчитана на основе открытых источников. Пока неизвестно, какие самолеты были сбиты. РФ использует Су-25 за 11 млн долларов за единицу, Су-30 – 33 млн долларов, Су-34 – 36 млн долларов. ВСУ также сбили два самолета Ил-76, которые стоят по 86 млн долларов каждый.