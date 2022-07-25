ВСУ сбили российский боевой вертолет Ка-52

Украинские десантники из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) уничтожили российский боевой вертолет Ка-52.

Украинские десантники из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) уничтожили российский боевой вертолет Ка-52.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс - Украина, об этом сообщает 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

"Сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора – боевой вертолет Ка-52! Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие", - сказано в сообщении в Facebook.