О нас

ВСУ сбили российский боевой вертолет Ка-52

ВСУ сбили российский боевой вертолет Ка-52 Украинские десантники из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) уничтожили российский боевой вертолет Ка-52.
Другие страны
25 июля 2022 г. 18:44
ВСУ сбили российский боевой вертолет Ка-52

Украинские десантники из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) уничтожили российский боевой вертолет Ка-52.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс - Украина, об этом сообщает 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

"Сичеславские десантники точным выстрелом из ПЗРК "Игла" "приземлили" вражеского Аллигатора – боевой вертолет Ка-52! Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие", - сказано в сообщении в Facebook.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın "Ka-52" döyüş helikopterini vurub
Версия на английском языке Ukrainian army shoots down Russia's Ka-52

Самое читаемое

В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру
19 июля 2022 г. 09:49
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
Азербайджан в первом полугодии ввез грузинской продукции на 61 млн долларов
19 июля 2022 г. 12:47
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
Пекин стремится привлечь на биржи КНР европейские компании
19 июля 2022 г. 20:57
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
ЕБРР обновил инвестиционный портфель по Азербайджану
20 июля 2022 г. 09:42
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
Новый президент Шри-Ланки обещает жесткие меры против демонстрантов-нарушителей
21 июля 2022 г. 19:46
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
Госдеп США: Поддержим соглашение по зерновому вопросу между РФ и Украиной
22 июля 2022 г. 12:11
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
Боррель: Санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье
Боррель: Санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье
18 июля 2022 г. 20:13
Ровшан Рзаев: Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению
Ровшан Рзаев: Сегодня мы делаем первые шаги на пути к Великому возвращению
19 июля 2022 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi