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ВСУ: Россия потеряла 36350 военнослужащих

ВСУ: Россия потеряла 36350 военнослужащих За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 230 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 36350 военнослужащих.
Другие страны
5 июля 2022 г. 11:57
ВСУ: Россия потеряла 36350 военнослужащих

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 230 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 36350 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России ориентировочно составили 1594 танков, 3772 боевых бронированных машин, 806 - артиллерийских систем, 105 средств ПВО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 660 БПЛА.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın 36 350 hərbçisi məhv edilib"

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