ВСУ: Россия потеряла 36350 военнослужащих

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 230 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 36350 военнослужащих.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 230 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 36350 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери россияне понесли на Славянском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России ориентировочно составили 1594 танков, 3772 боевых бронированных машин, 806 - артиллерийских систем, 105 средств ПВО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 660 БПЛА.