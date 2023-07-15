ВСУ раскрыли потери российских войск на Таврическом направлении

ВС России за сутки потеряли убитыми и ранеными более роты солдат на Таврическом направлении.
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По его словам, украинские артиллеристы за сутки выполнили 1 177 огневых задач.
"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены 33 единицы военной техники противника", - отметил Тарнавский.
В частности, было уничтожено 2 боевых бронированных машины, 2 гаубицы "Мста-Б", 3 гаубицы Д-30, 2 БПЛА Zala, БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлин", САУ 2С7 "Пион", ЗРК "Стрела", комплекс РЭБ "Поле-21", автомобильная техника, девять складов с боеприпасами, сообщил А.Тарнавский.