ВСУ продвинулись южнее Бахмута

Украинские военные благодаря слаженным действиям продвинулись в районе Клещиевки Донецкой области.

Украинские военные благодаря слаженным действиям продвинулись в районе Клещиевки Донецкой области.

Как передает Report со ссылкой на DeepState, подразделения ВСУ продвинулись на 800-1200 метров на северо-западной окраине села Клещиевка Бахмутского района Донецкой области. Продвижение южнее Бахмута позволит украинским военным не только приблизится к самому городу, но и даст возможность лучше обеспечить логистику по дороге на Покровск, так как от нее удалось оттеснить врага на 1-1,2 км.

По данным DeepState, ситуация вокруг населенного пункта Пятихатки Запорожской области "находится на уточнении". Вчера, 18 июня, оккупанты заявили о потере населенного пункта Пятихатки на Запорожском направлении, но потом это опровергли. По мнению эксперта, такие действия могут свидетельствовать о том, что россияне в панике.