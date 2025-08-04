ВСУ поразили 5 российских истребителей в Крыму, один полностью уничтожен

ВСУ поразили 5 российских истребителей в Крыму, один полностью уничтожен

Украина заявила об уничтожении одного и повреждении четырех российских истребителей в результате ударов украинских беспилотников на территории Крыма.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

В нем говорится, что цели были поражены в ходе ночного удара по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

“Полностью уничтожен один истребитель Су-30СМ, еще один поврежден. Кроме того, огнем поражены три бомбардировщика Су-24”, - говорится в заявлении СБУ.

Отметим, что аэродром "Саки" является ключевой базой для операций российской авиации в Черном море.

По оценкам, один самолет Су-30СМ стоит от $35 до $50 млн.