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ВСУ поразили 5 российских истребителей в Крыму, один полностью уничтожен

ВСУ поразили 5 российских истребителей в Крыму, один полностью уничтожен ВСУ поразили 5 российских истребителей в Крыму, один полностью уничтожен
Другие страны
4 августа 2025 г. 15:08
ВСУ поразили 5 российских истребителей в Крыму, один полностью уничтожен

Украина заявила об уничтожении одного и повреждении четырех российских истребителей в результате ударов украинских беспилотников на территории Крыма.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

В нем говорится, что цели были поражены в ходе ночного удара по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

“Полностью уничтожен один истребитель Су-30СМ, еще один поврежден. Кроме того, огнем поражены три бомбардировщика Су-24”, - говорится в заявлении СБУ.

Отметим, что аэродром "Саки" является ключевой базой для операций российской авиации в Черном море.

По оценкам, один самолет Су-30СМ стоит от $35 до $50 млн.

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Версия на английском языке Ukrainian forces hit 5 Russian fighter jets in Crimea, one completely destroyed
Версия на азербайджанском языке Krımda Rusiyanın 5 qırıcısı vurulub

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