ВСУ опровергли заявление Генштаба РФ по Курской области

Информация Кремля об освобождении Курской области РФ не соответствуют действительности, Вооруженные силу Украины (ВСУ) продолжают операцию на Курщине.
Как передает Report, об этом сообщают ВСУ.
"Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области РФ продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что заявления российского руководства о "разгроме" украинской группировки войск в Курской области являются ничем иным, как "стремлением выдать желаемое за действительное".
"Активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ также продолжаются", - добавили военные.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, докладывая российскому президенту Владимиру Путину, сообщил, что село Горналь Курской области освобождено от украинских формирований: "Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь".