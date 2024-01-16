Вступление Швеции в НАТО не вошло в законодательную программу кабмина Венгрии

Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен передал в парламент законодательную программу правительства на весеннюю сессию 2024 года, которая не включает вопрос о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО.

Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен передал в парламент законодательную программу правительства на весеннюю сессию 2024 года, которая не включает вопрос о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО.

Как передает Report, Государственное собрание (однопалатный парламент) Венгрии в феврале возобновит работу после перерыва, связанного с празднованием Рождества и Нового года.

Программа правительства, включающая 18 пунктов, 15 января была передана спикеру парламента Ласло Кёверу. Представляя эти предложения, Шемьен указал, что в программу не входят законодательные задачи, связанные с международными договорами, сообщило интернет-издание Telex. В то же время в нее включены законопроекты о минимальной зарплате в соответствии со стандартами Евросоюза, о признании в Венгрии иностранных дипломов и сертификатов, о госбюджете на 2025 год и несколько других документов.

Правительство внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО летом 2022 года, однако депутаты отложили из-за недружественных высказываний шведских политиков в адрес Венгрии. Документ уже прошел обсуждение в комитетах, однако дата голосования по нему в парламенте полного состава до сих пор не определена. В декабре на пресс-конференции по итогам года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока не видит у депутатов большого желания заниматься этим вопросом.

Из всех стран НАТО шведскую заявку до сих пор не одобрили только Венгрия и Турция, которая добивалась от королевства более жестких мер в отношении перебравшихся туда курдских сепаратистов. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Финляндия и Швеция подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули война в Украине.