Вступление Финляндии в НАТО будет обсуждаться на саммите в июне

Вопрос о возможном вступлении Финляндии в НАТО будет поднят на предстоящем саммите альянса в испанской столице в июне текущего года. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

Вопрос о возможном вступлении Финляндии в НАТО будет поднят на предстоящем саммите альянса в испанской столице в июне текущего года. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Несколько минут назад мы узнали новость о том, что правительство Финляндии обращается с просьбой о вступлении в НАТО, и это будет в Мадриде, когда [данный вопрос] будет решаться", - приводит слова министра электронная газета "Эспаньоль".

Как говорится в обнародованном сегодня совместном заявлении президента Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин, Финляндия должна как можно скорее подать заявку на вступление в НАТО. Формальное решение, как ожидается, будет принято в воскресенье, 15 мая.

Очередная встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в Мадриде. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности.