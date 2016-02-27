Вступило в силу решение ЕС о снятии санкций с Беларуси

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Решение Евросоюза о снятии некоторых санкций с Беларуси и лично с президента страны Александра Лукашенко вступило в силу с 27 февраля. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении в официальном журнале ЕС.

Совет Европейского союза на уровне министров иностранных дел решил снять санкции, действовавшие в отношении президента Беларуси и еще 169 чиновников страны. С них сняты запрет на въезд в страны ЕС и финансовые санкции.

