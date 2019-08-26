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Вступили в силу новые санкции США против России

​Вступили в силу новые санкции США против России

Второй пакет американских санкций против России, введённый из-за инцидента в английском Солсбери, вступил в силу.

Как передаёт Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Вашингтон обосновал своё решение ввести санкции тем, что Россия не предоставила ему гарантию неприменения химического и биологического оружия.

Новые санкции включают в себя ограничения на операции с российским госдолгом, а также обещание Вашингтона противодействовать выдаче Москве каких-либо займов в международных финансовых организациях.

Также американским банкам запретят выдавать кредиты правительству России не в рублях. Вводится и запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения.

При этом Штаты не стали понижать уровень дипломатических отношений и не попытались запретить полеты российских авиакомпаний.

Осталась без ограничений и торговля нефтью и нефтепродуктами.

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