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    Вступил в силу мандат нового генерального секретаря ООН

    На посту генсека ООН Антонио Гутерреш сменит южно-корейского дипломата Пан Ги Муна

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Вступил в силу мандат нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша.

    Как сообщает Report, экс-премьер Португалии и верховный комиссар ООН по вопросам беженцев был избран на эту должность 13 октября прошлого года, 12 декабря он принял присягу.

    За этот пост вместе с А.Гутеррешем боролись еще 9 кандидатов из различных государств.

    В качестве приоритета своей деятельности, А.Гутерреш назвал урегулирование конфликта в Сирии и Ираке, а также реформирование организации.

    На посту генсека ООН А.Гутерреш сменит южно-корейского дипломата Пан Ги Муна.

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