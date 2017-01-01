Вступил в силу мандат нового генерального секретаря ООН

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Вступил в силу мандат нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреша.

Как сообщает Report, экс-премьер Португалии и верховный комиссар ООН по вопросам беженцев был избран на эту должность 13 октября прошлого года, 12 декабря он принял присягу.

За этот пост вместе с А.Гутеррешем боролись еще 9 кандидатов из различных государств.

В качестве приоритета своей деятельности, А.Гутерреш назвал урегулирование конфликта в Сирии и Ираке, а также реформирование организации.

На посту генсека ООН А.Гутерреш сменит южно-корейского дипломата Пан Ги Муна.