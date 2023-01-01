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Вступил в должность новый президент Швейцарии

Вступил в должность новый президент Швейцарии Министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе, представляющий в правительстве Социал-демократическую партию, вступил в воскресенье в должность президента страны.
Другие страны
1 января 2023 г. 03:24
Вступил в должность новый президент Швейцарии

Министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе, представляющий в правительстве Социал-демократическую партию, вступил в воскресенье в должность президента страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, президентские полномочия он будет исполнять в течение 2023 года одновременно со своими министерскими обязанностями.

Выборы президента состоялись 7 декабря 2022 года на совместном заседании двух палат парламента. Ален Берсе сменил на президентском посту главу МИД Иньяцио Кассиса. Эта перемена на политическом Олимпе никак не скажется на внешней и внутренней политике Швейцарии, поскольку все важнейшие вопросы Федеральный совет (правительство) решает коллегиально.

Берсе родился 9 апреля 1972 года в кантоне Фрибур на западе Швейцарии. Имеет степень доктора экономики. В правительстве работает с 2012 года, возглавляя министерство (федеральный департамент) внутренних дел, в ведение которого входят, в частности, социальное обеспечение, здравоохранение и культура. В течение 2018 года Берсе уже работал на посту президента, и новое избрание на этот пост стало вторым в его политической биографии.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrənin yeni Prezidenti vəzifəsinin icrasına başlayıb

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