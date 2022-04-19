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Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России

Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России Новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на импорт из России 38 видов товаров, вступает в силу во вторник.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 07:16
Вступает в силу новый пакет санкций Японии против России

Новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на импорт из России 38 видов товаров, вступает в силу во вторник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС соответствующее решение было принято правительством Японии.

В список входят алкоголь и приборы, древесина и другие товары. Их общая стоимость при ввозе в Японию составляла 15 миллиардов иен (118 миллионов долларов). Фактически это первый запрет на ввоз товаров из России.

Основные статьи импорта, подпадающие под запрет, это шпон – по итогам прошлого года его было ввезено на сумму 8,48 миллиарда иен (около 67 миллионов долларов), сосновая древесина и щепа на сумму 1,34 миллиарда иен (1 миллион долларов), детали двигателей для кораблей и самолетов – 5,26 миллиарда иен (41,5 миллиона долларов), автомобилей и мотоциклов – по 120 и 110 миллионов иен соответственно (примерно по 1 миллиону долларов), пива на сумму около 11,8 миллиона иен (93 тысячи долларов) и водки на 37,3 миллиона иен (294 тысячи долларов) и другие.

При этом импорт товаров, контракты по которым были заключены до вступления запрета в силу, будут действовать до 18 июля.

Импорт в Японию из России, по данным министерства финансов, за прошлый год составил 1,55 триллиона иен (12,2 миллиарда долларов). Таким образом, доля запрещенного импорта составляет всего 1,1%. Однако эти суммы не учитывают ущерб, который наносится санкциями отдельным отраслям экономики.

Так, по данным Mizuho Information & Research Institute, Inc., зависимость от российского шпона на японском рынке составляет около 60%, а щепы для производства бумаги – 4%.

В санкционный список не вошел запрет на рыбу и морепродукты – их доля в денежном эквиваленте составляет 8,9% импорта Японии, запрет на эти виды товаров нанес бы серьезный удар по общепиту и перерабатывающим предприятиям Японии.

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