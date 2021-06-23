О нас
Report Georgia
Аудио новости

Встретившуюся с Макроном женщину раскритиковали за наряд

Встретившуюся с Макроном женщину раскритиковали за наряд В Сети раскритиковали откровенный наряд Хейли — супруги канадского певца Джастина Бибера, в котором она пришла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой
Другие страны
23 июня 2021 г. 06:37
Встретившуюся с Макроном женщину раскритиковали за наряд
Эммануэль Макрон

В Сети раскритиковали откровенный наряд Хейли — супруги канадского певца Джастина Бибера, в котором она пришла на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой.

Как передает Report, после визита в Елисейский дворец Бибер поделился снимком в Instagram. На нем он стоит в обнимку с супругой, президентом и первой леди Франции.

Все одеты в строгие костюмы, кроме Хейли. Модель почему-то выбрала для официального выхода странный костюм песочного цвета, состоящий из юбки-карандаша и чересчур открытого топа, слегка прикрывающего грудь. На ноги жена музыканта надела совсем летние босоножки на тонких завязках, что тоже не приветствуется деловым этикетом.

Хотя ее комплект ряд СМИ и назвал стильным, по мнению пользователей, Хейли Бибер выглядела так, будто только что вышла из ночного клуба. А на встречу с главой государства надо было прийти в чем-то более сдержанном.

Знаменитые супруги, которые сейчас наслаждаются отдыхом в Париже, на негативные комментарии не отреагировали.

По информации BFMTV, Джастин Бибер сам попросил Эммануэля Макрона встретиться с ним, чтобы обсудить вопросы, связанные с молодежью.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Emmanuel Makronla görüşən məşhur qadının açıq geyimi tənqidə məruz qaldı

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Первые женщины-пилоты AZAL
Первые женщины-пилоты AZAL
17 июня 2021 г. 12:57
Можно ли мочить место прививки?
Можно ли мочить место прививки?
18 июня 2021 г. 15:11
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
21 июня 2021 г. 08:35
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
В Баку молодой человек выбросился из окна бизнес-центра - ОБНОВЛЕНО
В Баку молодой человек выбросился из окна бизнес-центра - ОБНОВЛЕНО
22 июня 2021 г. 11:50
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
В Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры
ФотоВ Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры
21 июня 2021 г. 20:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi