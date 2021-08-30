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Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джозефом Байденом не состоится 31 августа. Переговоры глав двух государств перенесли.
Другие страны
30 августа 2021 г. 00:51
Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября
Владимир Зеленский и Джозеф Байден

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джозефом Байденом не состоится 31 августа. Переговоры глав двух государств перенесли.

Как передает Report, об этом агентству "РБК Украина" сообщил источник в офисе президента.

По словам собеседника издания, теперь планируется, что Зеленский и Байден встретятся 1 сентября.

Перенос встречи подтвердил украинскому агентству и советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, это связано с ситуацией в Афганистане. "Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана", - сказал Подоляк.

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