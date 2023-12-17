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Встречу премьеров стран Балтии и Польши отменили из-за COVID у главы кабмина Эстонии

Встречу премьеров стран Балтии и Польши отменили из-за COVID у главы кабмина Эстонии Намеченная на воскресенье и понедельник встреча премьер-министров стран Балтии и Польши отменяется из-за заболевания главы эстонского правительства Каи Каллас коронавирусом.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 17:04
Встречу премьеров стран Балтии и Польши отменили из-за COVID у главы кабмина Эстонии

Намеченная на воскресенье и понедельник встреча премьер-министров стран Балтии и Польши отменяется из-за заболевания главы эстонского правительства Каи Каллас коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Эстонии.

Планировалось, что в Таллине в воскресенье вечером Каллас, а также премьеры Латвии, Литвы и Польши – Эвика Силиня, Ингрида Шимоните и Дональд Туск обсудят вопросы безопасности и регионального сотрудничества. Встречу предполагалось продолжить в понедельник и рассмотреть на ней вопросы транспорта и энергетики.

Поездка в Таллин была бы первым зарубежным визитом после заседания Совета Европы для нового премьер-министра Польши Туска.

Поскольку председательство Эстонии в Балтийском совете министров заканчивается в этом году, главы правительств стран Балтии в следующий раз встретятся в Вильнюсе.

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