Встречу глав МИД стран НАТО перенесли из-за Тиллерсона

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД стран НАТО перенесена с 5-6 апреля на 31 марта, чтобы на нее смог попасть госсекретарь США Рекс Тиллерсон, график которого не предусматривает визит в Брюссель в апреле.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба альянса.

Ранее говорилось о том, что США будет представлять там заместитель госсекретаря по политическим делам Том Шэннон, так как Тиллерсон должен был находиться в США в связи с визитом председателя КНР Си Цзиньпина.

Как пояснил дипломатический источник, встреча перенесена, чтобы избежать неверного политического сигнала, что США не уделяют НАТО должного внимания.