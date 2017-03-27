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    Встречу глав МИД стран НАТО перенесли из-за Тиллерсона

    Встреча перенесена, чтобы избежать неверного политического сигнала, что США не уделяют НАТО должного внимания

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД стран НАТО перенесена с 5-6 апреля на 31 марта, чтобы на нее смог попасть госсекретарь США Рекс Тиллерсон, график которого не предусматривает визит в Брюссель в апреле.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба альянса.

    Ранее говорилось о том, что США будет представлять там заместитель госсекретаря по политическим делам Том Шэннон, так как Тиллерсон должен был находиться в США в связи с визитом председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как пояснил дипломатический источник, встреча перенесена, чтобы избежать неверного политического сигнала, что США не уделяют НАТО должного внимания.

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