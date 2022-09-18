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Встречу Байдена и Трасс перенесли на среду

Встречу Байдена и Трасс перенесли на среду Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс перенесена на среду следующей недели, она должна состоятся на полях Генеральной ассамблеи ООН.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 08:23
Встречу Байдена и Трасс перенесли на среду

Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс перенесена на среду следующей недели, она должна состоятся на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на информацию из офиса британского премьера.

Ранее сообщалось, что встреча была запланирована на воскресенье в Лондоне, где Байден примет участие в понедельник в церемонии похорон королевы Елизаветы II.

Причины переноса встречи не называются.

В то же время, как пишет газета, Трасс по-прежнему планирует встретиться в воскресенье в Лондоне с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой, прибывшими на похороны.

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Версия на азербайджанском языке Bayden-Tras görüşü çərşənbə gününə təxirə salınıb

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