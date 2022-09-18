Встречу Байдена и Трасс перенесли на среду

Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс перенесена на среду следующей недели, она должна состоятся на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс перенесена на среду следующей недели, она должна состоятся на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Как передает Report , об этом сообщило издание Politico со ссылкой на информацию из офиса британского премьера.

Ранее сообщалось, что встреча была запланирована на воскресенье в Лондоне, где Байден примет участие в понедельник в церемонии похорон королевы Елизаветы II.

Причины переноса встречи не называются.

В то же время, как пишет газета, Трасс по-прежнему планирует встретиться в воскресенье в Лондоне с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой, прибывшими на похороны.