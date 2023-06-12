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Встречу Байдена и Столтенберга перенесли на завтра

Встречу Байдена и Столтенберга перенесли на завтра Встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которая должна была состояться в понедельник, перенесена на завтра, 13 июня. Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.
Другие страны
12 июня 2023 г. 20:28
Встречу Байдена и Столтенберга перенесли на завтра

Встреча президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которая должна была состояться в понедельник, перенесена на завтра, 13 июня. Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

"Двусторонняя встреча президента США с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и прием в Белом доме для руководителей американских дипломатических миссий перенесены на завтра", - отмечается в заявлении.

В Белом доме не указали причин переноса встречи.

Ранее сообщалось, что сегодня президенту США могут провести стоматологическую операцию.

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