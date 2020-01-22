Встреча Зеленского и Путина может состояться в Израиле

Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль на полях форума памяти Холокоста, график президента РФ очень насыщенный, контакты с другими главами государств если и будут, то короткими, "на ногах".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Я сказал, что программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам (форума в Израиле – ред.), это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского. Но, как я уже сказал, время крайне ограничено, все сжато, мы просто надеемся на отдельный короткий контакт, так называемый контакт "на ногах", - сказал сообщил Ю. Ушаков.

При этом он уточнил, что на запрос В.Зеленского никто не отказывал.

"Просто от многих государств поступали предложения встреч, с учетом графика, эти встречи, по крайней мере продолжительные, вряд ли представляются возможными", - добавил помощник российского президента.