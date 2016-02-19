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    ​Встреча Турции и ЕС по миграционному вопросу пройдет в начале марта

    Встреча предварительно намечена на 5 марта

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Специальная встреча политиков Европейского союза с турецким руководством по вопросу миграционного кризиса должна состояться в начале марта.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

    По данным одного из европейских чиновников, встреча предварительно намечена на 5 марта.

    Ранее сообщалось, что канцлер Австрии призвал Турцию провести новую встречу по проблеме мигрантов.

    Предыдущая встреча была назначена на 18 февраля, но была отменена из-за теракта в Анкаре.

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