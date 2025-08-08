Встреча Трампа и Путина может пройти в конце следующей недели

О нас

Другие страны
8 августа 2025 г. 21:19
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным может состояться в конце следующей недели.

Как передает Report, об этом сообщил Sky News высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, место проведения пока обсуждается, среди вариантов - ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим. Детали и логистика встречи остаются неопределенными и могут измениться.

Точная дата встречи пока не установлена, также неизвестно, примет ли в ней участие президент Украины Владимир Зеленский.

Американский чиновник отметил, что российская сторона передала список требований для возможного прекращения огня. Вашингтон в настоящее время пытается заручиться поддержкой Украины и европейских союзников.

Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp və Putinin görüşü gələn həftənin sonunda baş tuta bilər

