Встреча Трампа и Эрдогана продолжалось 50 минут

1 декабря, 2018 23:55

https://report.az/storage/news/2f86a59fca1024240de2298d20b64214/6404312a-ffb5-40b7-b0a7-c109c7a28395_292.jpg Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган встретился в субботу на полях саммита G20 с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Anadolu, передает Report. Двусторонняя встреча лидеров Турции и США прошла в выставочном центре Costa Salguero. Переговоры прошли за закрытыми дверями и продолжались 50 минут. Перед началом встречи лидеры сделали совместную фотографию с президентом ФИФА Джанни Инфантино.