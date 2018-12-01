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    Встреча Трампа и Эрдогана продолжалось 50 минут

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган встретился в субботу на полях саммита G20 с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Anadolu, передает Report. 

    Двусторонняя встреча лидеров Турции и США прошла в выставочном центре Costa Salguero.

    Переговоры прошли за закрытыми дверями и продолжались 50 минут.

    Перед началом встречи лидеры сделали совместную фотографию с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

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