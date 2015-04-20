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    Встреча "шестерки" и Ирана на уровне политдиректоров пройдет 24 апреля

    Технические переговоры пройдут 22 и 23 апреля

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Переговоры между "шестеркой" международных посредников и Ираном на уровне политдиректоров состоятся в Вене в пятницу 24 апреля после двух дней экспертных встреч. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Австрии Мартин Вайсс.

    "Технические переговоры пройдут 22 и 23 апреля, а встреча на уровне политдиректоров - 24 апреля", - сказал Вайсс.

    Вайсс уточнил, что встреча на уровне политдиректоров займет только один день.



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