Встреча "шестерки" и Ирана на уровне политдиректоров пройдет 24 апреля

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Переговоры между "шестеркой" международных посредников и Ираном на уровне политдиректоров состоятся в Вене в пятницу 24 апреля после двух дней экспертных встреч. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Австрии Мартин Вайсс.

"Технические переговоры пройдут 22 и 23 апреля, а встреча на уровне политдиректоров - 24 апреля", - сказал Вайсс.

Вайсс уточнил, что встреча на уровне политдиректоров займет только один день.





