Встреча СБ ООН по поставкам оружия из Турции в Сирию завершилась без принятия решений

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН по инициативе России во вторник обсудил ситуацию с поставками оружия из Турцию в Сирию, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По итогам закрытой встречи председательствующий в СБ уругвайский дипломат Эльбио Росселли сообщил журналистам, что никаких новых предложений в ходе встречи озвучено не было.

"Этот вопрос обсуждался, но никаких новых мер предложено не было", - сказал дипломат, отметив, что в ходе встречи также затрагивалась в целом тема борьбы с терроризмом.