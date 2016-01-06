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    Встреча СБ ООН по поставкам оружия из Турции в Сирию завершилась без принятия решений

    В ходе встречи также затрагивалась в целом тема борьбы с терроризмом

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН по инициативе России во вторник обсудил ситуацию с поставками оружия из Турцию в Сирию, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    По итогам закрытой встречи председательствующий в СБ уругвайский дипломат Эльбио Росселли сообщил журналистам, что никаких новых предложений в ходе встречи озвучено не было.

    "Этот вопрос обсуждался, но никаких новых мер предложено не было", - сказал дипломат, отметив, что в ходе встречи также затрагивалась в целом тема борьбы с терроризмом.

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