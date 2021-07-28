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Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов

Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов Российско-американские консультации по стратегической стабильности завершились в Женеве, встреча продлилась около семи часов.
Другие страны
28 июля 2021 г. 19:24
Встреча России и США по стратегической стабильности продлилась семь часов

Российско-американские консультации по стратегической стабильности завершились в Женеве, встреча продлилась около семи часов.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Встреча прошла в среду в развитие договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры шли за закрытыми дверьми.

Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.

По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-la Rusiya arasında strateji sabitliklə bağlı keçirilən görüş 7 saat davam edib
Версия на английском языке Russia-US strategic stability meeting lasts for seven hours

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