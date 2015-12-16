​Встреча Путина, Керри и Лаврова, длившаяся более 3 часов, завершилась

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Встреча президента РФ Владимира Путина с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри завершилась в Кремле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, она продолжалась более трех часов вместо запланированного часа.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран во вторник провели переговоры, по итогам которых их принял глава российского государства. Главной темой встречи Лаврова и Керри было заявлено урегулирование конфликта в Сирии и перспективы объединения усилий по борьбе с международным терроризмом. Также обсуждались украинский кризис и вопросы двусторонней повестки.

Открывая встречу с Лавровым и Керри, Путин подчеркнул, что Россия и США ищут развязки наиболее сложных кризисов. Он отметил, что глава МИД РФ подробно доложил ему о предложениях США и о некоторых вопросах, которые требуют дополнительного обсуждения.

Керри в свою очередь сказал, что переговоры по сирийскому урегулированию открывают целый ряд новых возможностей и Россия и США вместе могут сделать многое.

С российской стороны во встрече участвовали также помощник президента РФ Юрий Ушаков, директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко. С американской стороны — заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, спецпомощник президента США по делам России Селеста Уолландер, Чрезвычайный и Полномочный посол США в РФ Джон Теффт.