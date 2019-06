Встреча Путина и Трампа в Осаке продлилась 1,5 часа - ОБНОВЛЕНО

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке завершилась, продлившись 1,5 часа, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В Белом доме заявили, что Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и в Украине.

Российско-американские переговоры начались в 14.03 по местному времени. Изначально на встречу отводился примерно час - вплоть до второго заседания саммита.

В Осаке на полях саммита G-20 проходит встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

"Нам есть, о чем поговорить, все темы обозначены", - сказал Путин, открывая встречу с Трампом "на полях" саммита G20.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у них есть много тем для обсуждения, включая торговлю и разоружение.

"У нас будет очень интересная дискуссия. Есть много тем, которые мы обсудим, включая торговлю, разоружение, протекционизм и другие вопросы", - сказал Трамп.

Russian President Vladimir Putin and U.S. President Donald Trump meet on the sidelines of #G20 summit in Osaka, Japan pic.twitter.com/AXsNiZiBZo