Встреча по урегулированию в Афганистане планируется в Дохе на следующей неделе

Встреча России, США, КНР и Пакистана по урегулированию в Афганистане планируется в Дохе на следующей неделе

Заседание расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан) по урегулированию в Афганистане планируется в Дохе на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Ранее сообщалось, что представители движения "Талибан" заявили, что не будут присутствовать на саммите по вопросу о будущем Афганистана, запланированном на этот месяц в Турции, до тех пор, пока все иностранные силы не покинут страну.