Встреча по Сирии в Мюнхене длилась более четырех часов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Мюнхене завершилось заседание Международной группы поддержки Сирии, которое длилось более четырех часов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Источник в одной из делегаций сообщил, что по итогам встречи должно быть опубликовано коммюнике.

В свою очередь, замглавы российского МИДа Геннадий Гаттилов ответил "да" на вопрос журналистов о достижении договоренностей на заседании.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене началась встреча Международной группы поддержки Сирии.