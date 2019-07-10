Встреча по Сирии в астанинском формате пройдёт в начале августа, сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В самом начале августа будет очередная международная встреча по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане. Есть определённые новации: впервые будут участвовать представители Ливана, Ирака как наблюдатели, в таком же статусе, как Иордания".

Богданов добавил, что саммит в астанинском формате в Турции состоится после встречи в Нур-Султане.

Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в САР может состояться в середине августа.