Встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Дохе 7 декабря

Встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии на уровне министров иностранных дел России, Ирана и Турции состоится в Катаре в субботу, 7 декабря.

Встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии на уровне министров иностранных дел России, Ирана и Турции состоится в Катаре в субботу, 7 декабря.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

"Встреча в астанинском формате пройдет в субботу на полях Дохийского форума", - сказал он.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран и Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.