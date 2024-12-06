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Встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Дохе 7 декабря

Встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Дохе 7 декабря Встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии на уровне министров иностранных дел России, Ирана и Турции состоится в Катаре в субботу, 7 декабря.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 15:37
Встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Дохе 7 декабря

Встреча в астанинском формате по урегулированию в Сирии на уровне министров иностранных дел России, Ирана и Турции состоится в Катаре в субботу, 7 декабря.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

"Встреча в астанинском формате пройдет в субботу на полях Дохийского форума", - сказал он.

С 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинский формат входят Россия, Иран и Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Dohada Suriya üzrə Astana formatında görüş keçiriləcək

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