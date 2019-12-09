 Наверх

Встреча "нормандской четверки" завершилась

Встреча "нормандской четверки" завершилась

Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) в Париже завершилась. 

Как передает Report, oна продлилась около двух часов 20 минут.

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца.

По итогам встречи планируется совместная пресс-конференция лидеров. Перед этим главы РФ и Украины проведут отдельную двустороннюю беседу.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!