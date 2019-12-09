Встреча "нормандской четверки" завершилась

Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) в Париже завершилась.
Как передает Report, oна продлилась около двух часов 20 минут.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца.
По итогам встречи планируется совместная пресс-конференция лидеров. Перед этим главы РФ и Украины проведут отдельную двустороннюю беседу.
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