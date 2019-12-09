Встреча "нормандской четверки" по Украине завершилась

Встреча "нормандской четверки" по Украине завершилась

9 декабря, 2019 23:09

https://report.az/storage/news/8e9f0602b4daaac4d6909a673cdbc289/78243d39-41fb-44be-8adb-349457bc3a41_292.jpg Встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) в Париже завершилась. Как передает Report, oна продлилась около двух часов 20 минут. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца. По итогам встречи планируется совместная пресс-конференция лидеров. Перед этим главы РФ и Украины проведут отдельную двустороннюю беседу.

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